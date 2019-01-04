Санкт-Петербург, 4 января, 2019, 11:15 — ИА Регнум. Государственный музей-заповедник «Петергоф» вошел в топ-10 самых популярных музеев мира. Об этом сообщает портал Министерства культуры РФ со ссылкой на данные российского аналитического агентства ТурСтат. «Петергоф» занял восьмую строчку. Методика определения первенства — посещаемость культурного учреждения. В 2017 году в «Петергофе» побывало 5,3 млн туристов.

Юрий Ляшко ИА Красная Весна Петергоф

В начале года многие институты и компании приводят результаты различных рейтингов. Недавно другое исследовательское подразделение самым популярным музеем в России в 2018 году признало Государственный Эрмитаж. Окончательного решения, видимо, стоит подождать до тех пор, когда свое веское слово скажет Министерство культуры после подведения всех итогов 2018 года. Впрочем, в мировой табели о рангах названия, как правило, повторяются. На вершине Топ-10, по традиции, парижский Лувр, с коллекцией которого познакомилось более 10 миллионов человек. За ним следуют Национальный музей Китая в Пекине, Музей Метрополитен в Нью-Йорке, Британский музей, Национальная галерея и галерея современного искусства Tate Modern в Лондоне, Национальная галерея искусства в Вашингтоне, Петергоф в Санкт-Петербурге, музеи Ватикана и Музей императорского дворца в Тайбэе, — утверждается в сообщении агентства.