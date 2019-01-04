Чебоксары, 4 января, 2019, 11:08 — ИА Регнум. В Чувашии с начала года зарегистрировано 8 пожаров. Это на 14,29% больше, чем за аналогичный период прошлого года (тогда 7). В результате пожаров погиб один человек, сообщил ГКЧС Чувашии 3 января. Предварительный материальный ущерб составил более 365 тыс. рублей.

Леонид Соломаткин. Пожар ночью в селе

Традиционно в сельской местности горели бани, сараи. В Чебоксарах от огня пострадали автомобиль и мусорный контейнер.

2 января по проспекту Тракторостроителей загорелся легковой автомобиль «ВАЗ 2111». Чрезвычайное происшествие произошло в два утра. Уничтожен моторный отсек автомобиля. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Около пяти вечера по переулку Молодежная г. Чебоксары горел мусорный контейнер. Причина пожара — неосторожность при курении.

Несколько пожаров, оставивших людей без крыши над головой, произошло 31 декабря, сообщает ГУ МЧС РФ по Чувашии. Так, огонь уничтожил частный дом с хозяйственными постройками в городе Шумерля. Возгорание произошло около 2:00 в одном из дворов по улице Крупской. По предварительной версии, пламя вспыхнуло из-за короткого замыкания электропроводки в помещении мастерской, расположенной в жилом здании. Владельцы успели покинуть дом самостоятельно.

Вчера пожар также оставил без крыши над головой 61-летнего жителя деревни Старое Котяково Батыревского района. Огонь в доме сельчанина разгорелся в 6:00. Сам хозяин в это время был в отъезде. Спасти удалось часть надворных построек. Обстоятельства происшествия выясняются.

По данным ГУ МЧС по Чувашии, в 2018 году в республике произошло 928 пожаров. Общий материальный ущерб от них составил свыше 103 млн рублей. В огне погибли 78 человек, еще 87 травмированы. Спасены 352 человека.