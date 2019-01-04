Москва, 4 января, 2019, 11:02 — ИА Регнум. Российский рубль на открытии торгов на Московской бирже сегодня, 4 января, демонстрирует укрепление. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

В начале торгов доллар США подешевел до 68,5 рубля, евросоюзный евро также снизился в цене до 77,98 рубля.

Напомним, что торги на Московской бирже были возобновлены 3 января и рубль сразу начал укрепляться. А конце декабря рубль, наоборот, терял в цене на фоне дешевеющей нефти.