Магадан, 4 января, 2019, 11:23 — ИА Регнум. Ранее судимый мужчина, имеющий причастность к убийству трёх человек, задержан в Магадане сотрудниками правоохранительных органов. Об этом 4 января сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Магаданской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Полиция

Согласно полученной информации, 22-летний местный житель был задержан в результате скоординированной совместной работы следователей и сотрудников уголовного розыска городского отдела внутренних дел. Сотрудники правоохранительных органов сумели в кратчайший срок установить личность подозреваемого в совершении преступления и произвести задержание.

Задержанному предъявлено обвинение по статье «Убийство двух или более лиц». Магаданский городской суд в ближайшее время рассмотрит ходатайство следователя об избрании меры пресечения в отношении задержанного в виде заключения под стражу.

Кроме того, продолжаются следственные действия, направленные на установление всех причин и обстоятельств преступления и на сбор доказательной базы по данному уголовному делу.

Напомним, что тела троих человек с признаками насильственной смерти были обнаружены 31 декабря 2018 года в квартире одного из жилых многоквартирных домов в городе Магадане. По данному инциденту было возбуждено уголовное дело.