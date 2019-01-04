Москва, 4 января, 2019, 10:24 — ИА Регнум. Курдский вопрос может стать самым серьёзным источником опасности и дестабилизации в Сирии, полагает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил корреспонденту ИА REGNUM.

(сс) kurdishstruggle Курды

«Одна из причин этого — конфликт с Турцией, — сказал он. — Другая причина — курдские отряды заняли территории северо-востока Сирии, которые населены арабским населением, что будет, конечно, достаточно серьёзным источником конфликтности. В данном случае речь идёт о том, что сейчас, после объявления США политики вывода войск из Сирии, фактически курды попадают в сложную ситуацию. Причём эта ситуация уже не первый раз возникает у курдской общины. Был уже прецедент с Африном и с Иракским Курдистаном. И в первом, и во втором случае фактически США, пользуясь сленгом, «кинули» своих союзников-курдов, то есть фактически нарушили обещания, которые давали раньше, что привело к очень тяжёлым негативным последствиям для курдов».

Сейчас, по мнению Шаповалова, эта ситуация может повториться в третий раз.

«Казалось бы, нужно уже понимать, что США — это безответственный партнёр, — отметил политолог. — Очевидно, что сейчас для курдов наступает момент истины, и здесь возможны разные сценарии. Есть два сценария: конфронтационный — конфликт со всеми — или компромиссный. Я рассчитываю на то, что события будут развиваться по второму сценарию, и представители курдской общины будут перестраиваться и менять свою стратегию, и как следствие это может привести к тому, что курды будут вписываться в общий конституционный политический диалог, который в настоящее время идёт в Сирии. Вероятность первого сценария, тем не менее, достаточно высока».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в ходе вывода войск США с территории Сирии вооружённым формированиям курдов может достаться американское вооружение. Таковы данные агентства Reuters, полученные из собственных источников.

Отмечается, что речь идёт о бронетехнике, противотанковых ракетных комплексах и минометах. Сообщается, что по указанному вопросу в настоящее время идут консультации, поскольку поддержка сирийских курдов неминуемо вызовет гнев стратегического партнёра США в регионе — Турции.

Читайте также: Уходя из Сирии, США намерены оставить оружие курдам — СМИ