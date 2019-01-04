Лос-Анджелес, США, 4 января, 2019, 10:30 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Тампа-Бэй Лайтинг» разгромил хоккеистов «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ, сообщает 4 января «Матч ТВ».

Хоккейный клуб «Тампа-Бэй Лайтинг»

Встреча проходила в Лос-Анджелесе и завершилась с разгромным счетом 6:2 в пользу гостей.

Счет в матче был открыт российским нападающим «Тампы» Никитой Кучеровым на 6-й минуте игры, позднее российский хоккеист записал на свой счет ещё три результативные передачи.

Кроме него голы в составе «Тампы» на счету Брэйдена Пойнта (8-я минута), Райана Кэллахана (15-я), Райана Макдона (21-я), Стивена Стэмкоса (38-я), Мэтью Жозефа (52-я).

На все это хозяева смогли ответить лишь дважды. Это сделали Остин Ванер и Дрю Даути на 28-й и 58-й минутах соответственно.

«Тампа» с 66 очками является лидером Восточной конференции, «Лос-Анджелес» же с 35 находится на последней строчке конференции запада.