Шэньчжэнь, Китай, 4 января, 2019, 10:27 — ИА Регнум. Российская теннисистка Мария Шарапова вынуждена была из-за травмы отказаться от продолжения дальнейшей борьбы в матче четвертьфинала открытого теннисного турнира в Шэньчжене с представительницей Белоруссии Ариной Соболенко, сообщает 4 января Sport 24.

(сс) Tourism Victoria Мария Шарапова

Теннисистки провели на корте 1 час 20 минут. Российская спортсменка вынуждена была сначала взять медицинский тайм-аут после первого сета, проигранного ею со счетом 1:6, а затем при счете 2:4 во втором сете — отказаться от продолжения матча из-за травмы.

В полуфинале Арина Соболенко встретится с победительницей игры между китаянкой Яфань Ван и румынской спортсменкой Моникой Никулесску.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее, 4 января, матч четвертьфинала между Шараповой и Соболенко на открытом теннисном турнире в Шэньчжэне был перенесен из-за плохих погодных условий.