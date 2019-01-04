Афины , 4 января, 2019, 09:55 — ИА Регнум. Снегопады даже в районах, расположенных на очень низкой высоте, ураганные ветры и холод приносит Греции ненастье «София», которое будет влиять на эту страну до субботы, 5 января, сообщает AMNA.

Дарья Алексеева ИА REGNUM Обычная зима в Греции, в пригороде г. Салоники

В соответствии с прогнозами метеорологической службы Национальной Обсерватории Афин, снежный покров будет особенно обширным 4 января: снегопады ожидаются в городе Салоники, а вечером вероятны в северном пригороде Афин, сильный снегопад ожидается в округе Трикала.

Главная особенность «Софии» — резкое похолодание, вплоть до нескольких градусов ниже нуля ночью и утром на 5 января, в основном в центральной и северной части Греции.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце ноября учеными Рурского университета из Германии был составлен рейтинг стран с высоким риском смерти при катаклизмах. Самыми безопасными странами с этой точки зрения признаны Катар, Саудовская Аравия и Мальта. Россия оказалась в категории с низким уровнем опасности.