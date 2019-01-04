Магнитогорск, Челябинская область, 4 января, 2019, 09:42 — ИА Регнум. В Магнитогорске два подъезда частично обрушившегося из-за взрыва бытового газа многоквартирного жилого дома будут демонтированы. Об этом сегодня, 4 января, сообщает Telegram-канал губернатора Челябинской области Бориса Дубровского.

74.mchs.gov.ru На месте трагедии в Магнитогорске

По словам губернатора, седьмой и восьмой подъезды пострадавшего дома будут демонтированы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, утром 31 декабря в Магнитогорске частично обрушился 10-этажный 12-подъездный жилой дом. Основная версия причин обрушения — взрыв бытового газа.

В результатет обрушения погибли 39 человек. На данный момент разбор завалов завершен. Все погибшие опознаны.