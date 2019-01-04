Уфа, 4 января, 2019, 09:37 — ИА Регнум. Четыре человека погибли в результате пожара в жилом доме в городе Баймак в Башкирии. Об этом 4 января сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

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Сообщение о пожаре поступило в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС РФ Башкирии в 00:48 по местному времени.

На месте пожара было установлено, что происходит открытое горение жилого бревенчатого дома на площади 25 кв. метров.

Для тушения пожара привлекались 10 единиц техники и 26 человек личного состава. Открытое горение было ликвидировано в 01:06, а в 02:16 пожар был потушен полностью.

На месте пожара при разборе завалов были обнаружены четыре погибших человека: три женщины и один мужчина.

В данное время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. В её состав вошли сотрудники испытательной пожарной лаборатории и дознаватель МЧС России. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

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