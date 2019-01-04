Лондон, 4 января, 2019, 09:17 — ИА Регнум. Испанский нападающий футбольного лондонского клуба «Челси» Альваро Мората может перейти в состав испанской команды «Севилья», сообщает 4 января газета Marca.

(сс) Leandro Ceruti Альваро Морато

По данным издания, клуб из Севильи рассматривает игрока как альтернативу недавно перешедшему в «Фиорентину» форварду Луису Муриэлю. «Челси» приобрел Морату в 2016 году у «Реала» за 6 млн евро. Текущая трансферная стоимость испанца составляет 50 млн евро.

Отметим, Альваро Мората провел в текущем сезоне 16 матчей за «Челси» и отметился в них пятью мячами.