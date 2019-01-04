Магнитогорск, Челябинская область, 4 января, 2019, 08:31 — ИА Регнум. В Магнитогорске будут демонтированы два подъезда пострадавшей от взрыва десятиэтажки. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе губернатора Челябинской области.

74.mchs.gov.ru Обрушенная часть многоэтажного дома в Магнитогорске

Речь идёт о седьмом подъезде, который рано утром 31 декабря обрушился после взрыва, и о соседнем, восьмом. Отметим, именно состояние несущей стены восьмого подъезда вызывало у спасателей опасения дальнейшего обрушения здания.

Вокруг этих подъездов сейчас возводят строительный забор. Граждане, которые лишатся квартир, будут обеспечены жильём.

Напомним, седьмой подъезд многоэтажки обрушился рано утром 31 декабря. 39 человек погибли, ещё шестеро оказались в больницах.

У спасателей опасения также вызывало состояние шестого и некоторых других подъездов. Но проверка показала, что они пригодны для проживания.

Ранее президент России Владимир Путин потребовал от чиновников не экономить. «Всё, что будет вызывать сомнение — самое малейшее сомнение, — должно быть расселено», — сказал глава государства 31 декабря на совещании в Магнитогорске.