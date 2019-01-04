Магнитогорск, Челябинская область, 4 января, 2019, 08:04 — ИА Регнум. В Магнитогорске 4 января проходят первые похороны жертв обрушения подъезда десятиэтажки. Об этом корреспонденту РЕ сообщили в пресс-службе губернатора Челябинской области.

Иван Крамской. Неутешное горе (фрагмент). 1884

Сегодня будут похоронены шесть человек. Также похороны пройдут 5 января и в последующие дни.

Утром руководители поисково-спасательной операции побывали на месте трагедии. Они почтили память погибших минутой молчания.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, из-под завалов обрушившегося рано утром 31 декабря подъезда извлечены тела 39 погибших. Операция завершена. Все тела опознаны.