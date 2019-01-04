Бостон, США, 4 января, 2019, 08:29 — ИА Регнум. Хоккеисты «Бостон Брюинз» одержали верх над командой «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата НХЛ, сообщает 4 января Сhampionat.com.

(сс) Dan4th Nicholas Болельщики развернули флаг хоккейной команды «Бостон Брюинз»

Встреча проходила в Бостоне и закончилась со счетом 6:4 в пользу хозяева. Игра прошла под знаком небольшого, но уверенного преимущества «Бостона», который хотя сначала пропустил шайбу в меньшинстве, но тут же уверенно отыгрался и только раз позволив «Калгари» затем сравнять счет, все остальное время вел в матче. Решение же «Калгари» в конце матча о замене вратаря шестым полевым игроком также обернулось в пользу хозяев.

У победителей дублями отметились форварды Джейк Дебраск (15-я и 54-я минуты) и Брэд Маршан (22-я, 59-я в пустые ворота), также по одной шайбе забили Джон Мур (10-я, в большинстве) и Давид Пастрняк (41-я, в большинстве). У их оппонентов голы на счету Михаэля Фролика (8-я, в большинстве), Элиаса Линдхольма (22-я), Джонни Годро (50-я) и Микаэля Баклунда (57-я).

По итогам игры «Бостон» с 50 очками на пятой строчке турнирной таблицы восточной конференции НХЛ, «Калгари» с 54 очкам лидирует в конференции западной.