Магнитогорск, Челябинская область, 4 января, 2019, 07:48 — ИА Регнум. В Магнитогорске опознаны тела всех погибших в результате частичного обрушения 10-этажного многоквартирного дома. Об этом сегодня, 4 января, сообщил первый заместитель главы МЧС России Александр Чуприян.

74.mchs.gov.ru Психологическая помощь пострадавшим при взрыве в многоэтажном доме в Магнитогорске

По его словам, тела всех 39 погибших в этой ужасной трагедии были опознаны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, утром 31 декабря в Магнитогорске произошло обрушение одного из подъездов 10-этажного 12-подъездного жилого дома. Основная версия причин обрушения — взрыв бытового газа в одной из квартир.

Накануне, 3 декабря, спасатели завершили разбор завалов частично рухнувшего дома. Из-под обломков были извлечены тела 39 погибших.