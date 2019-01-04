Европейский союз добрался с климатической повесткой до Полинезии
Брюссель, 9 июля, 2021, 20:07 — ИА Регнум. В Тихоокеанском центре по изменению климата в столице Самоа г. Апиа стартовал пятилетний проект под названием ClimSA стоимостью €9 млн, направленный на увеличение объёмов производства и на применение научно обоснованной информации лицами, принимающими решения. Этот проект предусматривает инновационные решения для управления рисками, связанными с климатом, и для поддержки устойчивого развития в Тихоокеанском регионе. О этом сообщает ReliefWeb — информационная служба Управления ООН по координации гуманитарной деятельности.
Проект климатического обслуживания в Тихоокеанском регионе финансируется Европейским союзом и будет реализован с 2021 по 2025 год для улучшения воздействия на климат сельского хозяйства и уменьшения вероятности стихийных бедствий. Бенефициарами проекта выступают страны Тихоокеанского региона, Кирибати и Самоа будут пилотными площадками. Некоторые мероприятия будут также реализованы в Науру и Тонга.
Проект был официально запущен во время виртуального празднования десятой годовщины Тихоокеанского метеорологического совета, к которому присоединились национальные метеорологические и гидрологические службы, партнеры со всего Тихого океана и всего мира, а также члены дипломатического корпуса и представители правительства Самоа.
Виртуальная церемония подписания документов, дающих старт проекту, была организована послом Европейского союза в Тихоокеанском регионе Суджиро Симом и Тагалоа Купер, директором программы адаптации к изменению климата секретариата Тихоокеанской региональной экологической программы.
Тагалоа Купер так прокомментировала подписание документов:
Посол Суджиро Сим отметил, что «принятием своего закона о климате Европейский союз подтвердил свою приверженность к достижению углеродной нейтральности к 2050 году в борьбе с изменением климата. В этом контексте научно обоснованная информация с надежными данными об изменении и изменчивости климата имеет решающее значение для Тихого океана».
Основная цель проекта ClimSA — поддержать цепочку создания стоимости с учетом климатической повестки с помощью технической и финансовой помощи. В конечном итоге это приведет к улучшенному доступу к климатической информации, её применению и позволит использовать климатическое обслуживание для принятия решений на всех уровнях в Тихоокеанском регионе.
Участники проекта сочли его своевременным и необходимым, поскольку, по их мнению, изменение климата уже имеет и будут продолжать оказывать серьезное воздействие на национальную экономику и ключевые социально-экономические факторы. Чтобы компенсировать эти негативные эффекты, потребуется широкомасштабное вмешательство в области устойчивости, основанное на научных данных.
Проект ClimSA финансируется Европейским фондом развития Европейского союза в рамках «Программы по климатическому обслуживанию» и реализуется Секретариатом Тихоокеанской региональной программы по окружающей среде совместно со Всемирной метеорологической организацией, Объединенным исследовательским центром ЕС, Европейской организацией по эксплуатации метеорологических спутников и Тихоокеанскими национальными метеорологическими и гидрологическими службами.