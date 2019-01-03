Новочеркасск, Ростовская область, 3 января, 2019, 22:44 — ИА Регнум. Стали известны подробности обрушения здания, расположенного в Новочеркасске. В управлении МЧС по Ростовской области уточнили, что из боулинг-клуба, находившегося в 40 метрах от места обрушения, было эвакуировано 15 человек.

61.mchs.gov.ru Сотрудники МЧС

Известно, что часть помещений здания сдавалась в аренду, другая часть — не эксплуатировалась.

«Здание 1965 года постройки, принадлежит бывшему заводу «Постоянных магнитов». Здание четырёхэтажное. Часть здания, где произошло обрушение, не газифицирована и не электрифицирована. Площадь обрушения составила около 60 квадратных метров. Погибших, пострадавших нет», — проинформировали в ведомстве.

Спасатели вернутся к месту ЧП утром 4 января, чтобы исследовать здание на устойчивость. Степень износа будет определён с помощью комплекса Стрела-П. В этот же день планируется разобрать завалы и вывезти строительный мусор.

ИА REGNUM сообщало, что депутат Законодательного собрания Ростовской области Екатерина Стенякинав своём микроблоге Instagram рассказала «всю правду о рухнувшем здании в Новочеркасске». По её словам, здание было закрыто и опечатано, а отделение Сбербанка здесь не работает уже больше года.