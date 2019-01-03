Вашингтон, 3 января, 2019, 21:18 — ИА Регнум. Госдеп предупредил жителей США о возможном «запрете на выезд» из Китая. Об этом говорится в сообщении на сайте американского внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Китайский дракон

В сообщении ведомства отмечается, что руководство Китая использует свою власть, чтобы посредством «запрета на выезд» не дать жителям США покинуть страну.

Граждане США могут содержаться под стражей в Китае без доступа к консульским службам в течение нескольких лет, говорится в документе.

Напомним, 29 декабря газета The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники сообщила, что президент США Дональд Трамп, заявивший о «существенном прогрессе» в переговорах о торговле между Вашингтоном и Пекином, вероятно, несколько приукрасил реальное положение вещей.

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