Новочеркасск, Ростовская область, 3 января, 2019, 20:49 — ИА Регнум. В результате обрушения четырехэтажного здания в городе Новочеркасске Ростовской области 3 января никто не пострадал. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области.

Дарья Драй ИА REGNUM МЧС России

По информации ведомства, сообщение об обрушении части стены нежилого административного здания по улице Буденовской, 156, поступило в 18:50. Площадь обрушения составила 60 кв.м.

В пресс-службе ГУ МЧС подчеркнули: часть здания, где произошло обрушение, не эксплуатировалось. В результате ЧП никто не пострадал и не погиб.

Ранее сообщалось о том, что в здании располагается развлекательный центр, и в момент обрушения в помещении боулинга находились посетители.

Сейчас на месте работают оперативные группы местного пожарно-спасательного гарнизона и главного управления МЧС России по Ростовской области. Состояние здания на предмет устойчивости обещают проверить утром 4 января.