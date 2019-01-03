Москва, 3 января, 2019, 20:34 — ИА Регнум. На юге Москвы столкнулись два транспортных средства — легковой автомобиль Skoda и микроавтобус Mercedes. Об этом сообщил РИАМО дежурный офицер управления ГИБДД ГУ МВД РФ по Москве.

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ДТП произошло в среду, 2 января, у дома 13 на Ореховом бульваре. По последним данным, в результате инцидента пострадали девять человек.

«Столкнулись легковой автомобиль Skoda и микроавтобус Mercedes, — сказал источник. — Пострадали восемь пассажиров микроавтобуса и один пассажир автомобиля».

В настоящее время выясняются подробности данного происшествия.

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