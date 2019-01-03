Москва, 3 января, 2019, 19:56 — ИА Регнум. Гражданина США Пола Уилана, задержанного по обвинению в шпионаже, арестовали в Москве. Об этом сообщил его адвокат Владимир Жеребенков в интервью РИА Новости.

Василий Верещагин. Шпион (фрагмент). 1878-1879

«Суд избрал меру пресечения (Уилану) в виде содержания под стражей…», — сказал юрист.

По его словам, защита подозреваемого уже направила апелляционную жалобу на данное решение Лефортовского суда Москвы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 декабря 2018 г. в Москве при проведении «шпионской акции» был задержан гражданин США Пол Уилан.

Мужчине было предъявлено обвинение в шпионаже.

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