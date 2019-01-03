Москва, 3 января, 2019, 19:37 — ИА Регнум. Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин направил поздравления Китайскому Народному Космическому Агентству (КНКА) в связи с успешной посадкой межпланетной станции «Чанъэ-4» на обратную сторону Луны. Об этом сообщается 3 января на официальном сайте «Роскосмоса».

Russian.news.cn Чанъэ-4

"Хочу поздравить Вас (главу КНКА Чжана Кэцзяня) и весь коллектив КНКА с успешным началом реализации миссии «Чанъэ-4», — сказал Рогозин. — … Желаю Вам и Вашим коллегам новых творческих успехов».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 января 2018 г. в кратере Карман на обратной стороне Луны осуществила мягкую посадку китайская межпланетная станция «Чанъэ-4».

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