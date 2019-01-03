Казань, 3 января, 2019, 19:14 — ИА Регнум. В центре Казани на 60 суток приостановлена деятельность одного из кафе международной сети KFC. Об этом сообщает пресс-служба управления ФССП по Татарии.

Александр Кульчицкий ИА Красная Весна KFC

Соответствующее решение принял Вахитовский районный суд Казани по итогам рассмотрения материалов республиканского управления Роспотребнадзора.

В результате проверки надзорное ведомство установило, что ООО «АмРест», представляющее KFC в России, в установленный законодательством срок не устранило выявленные ранее нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

После вынесенного судом решения судебные приставы опечатали кассовые аппараты и помещение закусочной на улице Баумана.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по данным исследования сервиса «Яндекс. Деньги» популярность заведений быстрого питания в России в 2018 году выросла в два раза. Причем самой любимо сетью остается McDonalds, KFC занимает второе место, сеть Burger King — третье.

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