Житомир, Украина, 3 января, 2019, 18:45 — ИА Регнум. 2-летний ребенок умер от кори в Житомире (Украина). Об этом сообщила заместитель главного врача Житомирской областной детской больницы Светлана Русак в интервью «Укринформу».

christianabella Ребенок

ЧП произошло 1 января в Житомирской областной детской больнице.

«К нам был госпитализирован 2-летний ребенок, болевший корью, с очень сложной сопутствующей патологией (пневмония), — отметила Русак. — Ребенок умер».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2018 году на Украине заболели корью более 54 тыс. человек (20 204 взрослых и 34 277 детей).

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