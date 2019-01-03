Киев, 3 января, 2019, 18:06 — ИА Регнум. Киев в ближайшее время планирует вновь отправить корабли военно-морских сил (ВМС) Украины через Керченский пролив. Об этом, как передает телеканал NewsOne, сообщил советник президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пираты

По его словам, корабли ВМС Украины, согласно международным договоренностям, имеют право беспрепятственного прохода из Черного до Азовского моря и наоборот.

«Мы (власти Украины) продолжим это делать, независимо от того, нравится это россиянам или нет, — подчеркнул Бирюков. — Мы и дальше будем это делать».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, три корабля ВМС Украины, экипажи которых грубо нарушили границу РФ, были задержаны в Черном море в районе Керченского пролива 25 ноября 2018 г.

Киевский районный суд Симферополя 27−28 ноября вынес решения о заключении под стражу сроком на два месяца всех задержанных моряков Украины — всего 24 человека.

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