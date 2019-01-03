Магнитогорск, Челябинская область, 3 января, 2019, 17:21 — ИА Регнум. В Магнитогорске сотрудники МЧС завершили поисково-спасательную операцию на месте обрушения подъезда жилой десятиэтажки. Об этом журналистам заявили представители ведомства.

Mchs.gov.ru МЧС

Ранее спасатели достали из-под обломков 45 человек. 39 из них были мертвы. Завтра, 4 января, пройдут первые похороны жертв трагедии. Предстоит похоронить шесть человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, рано утром 31 декабря подъезд жилого дома обрушился. Под завалами оказались десятки людей. Ещё десятки человек лишились своего жилья.

Обрушению подъезда предшествовал взрыв в одной из квартир. В СКР и ФСБ в качестве основной причины трагедии рассматривают взрыв газа.