Нижний Новгород, 3 января, 2019, 17:15 — ИА Регнум. Регионы Приволжского федерального округа в 2019 году в рамках распределения субвенций из федерального бюджета на оказание услуг по обеспечению отдельных слоев населения лекарственными препаратами получат 3,667 млрд рублей. Документ о распределении средств подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Таблетки

Так, максимальный объем средств получит Татария — 1,124 млрд рублей, объем субвенции для Башкирии составит 604,554 млн рублей, 594,053 млн рублей предусмотрено для Самарской области, Пермский край получит 580,647 млн рублей, Оренбургская область — 556,463 млн рублей, сумма средств для Нижегородской области составит

466,3 млн рублей, Саратовская область получит 264,855 млн рублей, Кировская область — 245,540 млн рублей,

Ульяновская область — 210,012 млн рублей, для Удмуртии документом предусмотрено 199,888 млн рублей, Чувашия получит 181,296 млн рублей, Пензенская область — 156,428 млн рублей, Мордовия — 109,428 млн рублей.

Минимальный объем средств предназначен для Марий Эл — 78,174 млн рублей.

Средства направят на оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания.

ИА REGNUM напоминает, всего между регионами России на указанные цели будет распределено 31,37 млрд рублей.