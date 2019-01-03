Магнитогорск, Челябинская область, 3 января, 2019, 16:59 — ИА Регнум. В Магнитогорске из-под завалов жилого дома извлечено тело 39-го погибшего. Об этом журналистам заявили представители МЧС.

Twitter @MchsRussia Спасательные работы в Магнитогорске

К настоящему времени неизвестной остаётся судьба двоих человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, подъезд многоэтажки обрушился утром 31 декабря, за 18 часов до Нового года. Шестерых спасатели достали из-под завалов живыми. Одна из пострадавших 2 января была выписана из больницы. Улучшается самочувствие и остальных пяти госпитализированных.