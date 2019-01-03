Москва, 3 января, 2019, 16:24 — ИА Регнум. На Московской бирже в начале первых торгов 2019 г. на Московской бирже курс доллара вырос до 71,45 руб. за $1. Повышение к уровню закрытия предыдущих торгов составило 2,35%. Последний раз курс доллара превышал уровень в 71 руб. 16 марта 2016 г.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и рубль

К отметке 71,45 руб. за $1 валюта взлетела в результате разовой сделки объемом 266,3 млн руб. в 10:03 мск. Через 2 мин. курс доллара составил 69,49 руб., снизившись на 32,25 коп. к уровню закрытия предыдущего дня, отмечают «Вести».

Евро торговался на отметке 79,06 руб. А стоимость бивалютной корзины упала на 59,07 коп. — до 73,79 руб.

Ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов заверил, чтоне стоит опасатьсянестабильности нацвалюты в 2019 г. По его словам, в России создана основа, чтобы минимизировать колебания рубля.