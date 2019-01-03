Нью-Дели, 3 января, 2019, 16:11 — ИА Регнум. Правительство индийского штата Уттар-Прадеш планирует ввести отдельный налог, направленный на обеспечение защиты бродячих коров. Об этом 2 января сообщило индийское новостное здание «Адж так».

(сс) DEZALB Корова в Индии

Официальный представитель администрации главного министра штата Йоги Адитьянатха заявил, что ставка дополнительного налога составит 0,5%. Данным налогом будут облагаться те товары, которые облагаются акцизным сбором, например, алкоголь. Также планируется взимать дополнительные налоги с государственных компаний, действующих в сфере инфраструктуры. Собранные средства пойдут на строительство, а также последующие ремонт и техническое обслуживание коровников по всему штату.

В густонаселенном штате Уттар-Прадеш проблема бродячих коров стоит наиболее остро. Разоряя сельскохозяйственные угодья, данные животные наносят значительных урон крестьянам. Бродячие коровы часто становятся причиной автомобильных аварий и пробок.