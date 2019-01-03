Амстердам, 3 января, 2019, 12:37 — ИА Регнум. Защитник аргентинского футбольного клуба «Бока Хуниорс» Лисандро Магальян перешел в состав команды «Аякс» из Амстердама, сообщает 3 января пресс-служба «Аякса».

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Сообщается, что контракт «Аякса» с Магальяном рассчитан до лета 2023 года, сумма трансфера за футболиста не разглашается. Однако согласно данным портала Fox Sports, она составляет 9,5 млн евро.

В текущем сезоне Магальян провел 21 матч за «Бока Хуниорс» и отметился в них одним мячом.