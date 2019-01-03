Веллингтон, 3 января, 2019, 12:36 — ИА Регнум. Американская теннисистка Винус Уильямс победила в двух сетах свою соотечественницу Лорен Дэвис на турнире в Окленде (США) и вышла в четвертьфинал соревнований, сообщает 3 января championat.com.

Charles Ng Винус Уильямс

Итоговый счет матча 6:4, 6:3 в пользу Уильямс. Соперницы провели на корте 1 час 35 минут. За это время Винус Уильямс сделал две подачи навылет, дважды ошиблась на подаче и смогла реализовать 3 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 подачи навылет, 4 ошибки при подаче и 1 реализованный брейк-пойнт из двух возможных.

Соперницей Винус Уильямс по четвертьфиналу станет победительница встречи между Бьянкой Андрееску (Канада) и Каролиной Возняцки (Дания).