Балтимор, США, 3 января, 2019, 12:17 — ИА Регнум. Ultima Thule из пояса Койпера является двойным контактным астероидом, показали снимки, переданные с космического аппарата национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА) New Horizons. Об этом сообщает пресс-служба лаборатории прикладной физики университета Джонса Хопкинса.

Jpl.nasa.gov Астероид

Самое точное изображение Ultima Thule было получено с помощью сканера дальнего действия LORRI за 30 минут до максимального сближения аппарата New Horizons с астероидом (до 28 тысяч км). Точность изображений составила 140 метров на пиксель. Этот снимок подтвердил, что Ultima Thule представляет собой двойной контактный астероид.

Сотрудники центра управления New Horisons назвали более крупную сферу астероида Ultima (диаметр 19 км), а меньшую — Thule (диаметр 14 км).

Отметим, двойными называют системы из двух гравитационно-связанных астероидов. Астрономы предполагают, что транснептуновые (вращающиеся по орбите вокруг Солнца большего радиуса, чем у Нептуна) бинарные системы могли образоваться во время формирования Солнечной системы. В команде лаборатории прикладной физики университета Джонса Хопкинса предположили, что и две сферы астероида Ultima Thule соединились сразу после формирования Солнечной системы.

«New Horisons — это как машина времени, возвращающая нас к моменту рождения Солнечной системы. Мы видим начало планетарного образования, застывшее во времени. Изучение Ultima Thule поможет понять, как образовались планеты нашей Солнечной системе и на орбитах других звёзд», — отметил один из сотрудников лаборатории Джефф Мур.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 января космический аппарат НАСА New Horizons прошёл на ближайшем расстоянии от астероида Ultima Thule. Планируется, что аппарат продолжит изучение астероидов пояса Койпера до 2021 года.