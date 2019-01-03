Казань, 3 января, 2019, 11:30 — ИА Регнум. С улиц Казани за минувшие сутки вывезено 6,555 тыс. тонн снега. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации города.

Иван Соболев ИА Красная Весна Уборка снега

В снегоуборочных работах принимали участие 203 дорожных рабочих, 554 единицы специальной техники, в том числе 162 комбинированные дорожные машины, 11 снегопогрузчиков, 116 тракторных щеток, 14 грейдеров, 60 фронтальных погрузчиков, 33 МКСМ «Барсик», 146 самосвалов и другие виды техники.

На дорогах столицы Татарии использовано в течение суток 604 тонны противогололедных материалов: реагента и пескосоляной смеси.

Днем 3 января на дороги выйдут 258 рабочих и 227 единиц техники.

По данным администрации, также в новогодние праздники проводится вывоз мусора с городских территорий. Для уборки города в распоряжении управляющих организаций имеются 152 единицы спецтехники и 1,5 тыс. дворников. Традиционно в праздничные дни объем отходов увеличивается. Средний объем отходов в сутки составляет около 5−5,5 тыс. кубометров, накануне 120 мусоровозов вывезли около 6 тыс. кубометров мусора.

Инспектируя город мэр Казани Ильсур Метшин отметил, что на утро после новогодней ночи в Казани уже было чисто.

«Сегодня с 8 утра мы проехали и посмотрели весь город. Вывоз мусора организован хорошо. Но даже там, где еще не успели вывезти отходы, контейнерные площадки находятся в нормальном состоянии», — констатировал глава города и добавил, что у населения повысилась культура мусороскладирования. Также он уточнил, что казанцы охотно пользуются контейнерами для сбора ПЭТ-бутылок.