Симферополь, 3 января, 2019, 11:35 — ИА Регнум. Более 3,5 млн грузовых и легковых автомобилей проехали по Крымскому мосту за 7,5 месяца его эксплуатации. Об этом 3 января сообщила пресс-служба федерального казённого учреждения (ФКУ) Управление федеральных автомобильных дорог «Тамань».

ИА REGNUM Керченский мост

Со времени открытия движения по Крымскому мосту по нему проехало 3 млн 528 тысяч единиц грузового и легкового автотранспорта.

Среднесуточный трафик при этом составил 15 тысяч транспортных средств. Это больше, чем предполагалось изначально: по оценкам экспертов, предполагалось, что среднесуточный трафик составит 12−13 тысяч автомашин.

Ранее ИА REGNUM сообщало о назначении даты продажи билетов на пассажирские поезда, маршрут которых пройдёт через Крымский мост. Купить билет на поезд, идущий в Крым через мост, можно будет уже в декабре 2019 года.

Напомним, что автодорожная часть Крымского моста была открыта для движения автотранспорта в мае 2018 года.