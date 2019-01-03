Саратов, 3 января, 2019, 11:11 — ИА Регнум. Один человек погиб, восемь пострадали в результате массового ДТП в Саратовской области. Об этом 3 января сообщила пресс-служба ГУ ГИБДД по региону.

Цитата из х/ф «Автокатастрофа». Реж. Дэвид Кроненберг. 1996. Канада, Великобритания Массовое ДТП

Авария с участием сразу нескольких автомобилей произошла накануне днём, 2 января в 11:30 мск у поворота на село Сабуровка Саратовского района Саратовской области. Столкнулись легковые автомобили «Лада-Гранта», Ford Fusion, Ford Focus и BMW X3.

В результате автоаварии погибла пассажирка автомобиля «Лада-Гранта», женщина 60 лет. Были госпитализированы с травмами различной степени тяжести водитель «Лады-Гранты», мужчина 59 лет, и его пассажиры, молодые люди 29 и 26 лет, а также восьмилетний ребёнок.

Водитель BMW X3, 51-летний мужчина. а также его пассажиры, мужчина 47 лет и две женщины, 43 и 50 лет, были доставлены в медицинское учреждение, где им оказали необходимую помощь и назначили амбулаторное лечение.

По предварительной информации, ДТП спровоцировал водитель «Лады-Гранты», не справившийся с управлением и допустивший выезд на полосу встречного движения, где и произошло столкновение с тремя автомобилями. Проверка по данному инциденту продолжается.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ДТП в Нижневартовске (Югра), в котором погиб водитель скорой медицинской помощи.