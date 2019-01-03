США, 3 января, 2019, 11:11 — ИА Регнум. Российский вратарь хоккейного клуба «Коламбус Блю джекетс» НХЛ Сергей Бобровский рассказал, что он вероятнее всего не примет участие в матче всех звезд НХЛ в случае если получит на него приглашение. Его слова приводит 3 января портал The Athletic.

A-chudaev.livejournal.com Сергей Бобровский

«Думаю, что я бы выбрал отдых», — заявил хоккеист и добавил, что он это его личное мнение.

Также Сергей Бобровский рассказал, что вторая часть сезона в НХЛ будет более важной для его клуба и потому он хотел бы к ней подготовиться лучше.

Отметим, как сообщалось, ранее российский капитан команды НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, выбранный на матч всех звезд НХЛ капитаном столичного дивизиона лиги, отказался от участия в матче также для того чтобы лучше подготовиться ко второй части сезона.