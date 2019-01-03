Ульяновск, 3 января, 2019, 10:47 — ИА Регнум. В Ульяновской области по состоянию на 11:00 мск 1 января родились девять детей: семь мальчиков и две девочки. Об этом доложил губернатору региона Сергею Морозову министр здравоохранения области Сергей Панченко, сообщили ИА REGNUM в ульяновском правительстве.

Отто Дикс. Новорождённый (фрагмент). 1927

Семеро детей родились в Ульяновске, двое — в Димитровграде. В перинатальном центре «Мама» родились шесть мальчиков и одна девочка, один из малышей стал третьим ребенком в семье.

Женщин, родивших в новогоднюю ночь в перинатальном центре, посетил и поздравил губернатор Ульяновской области.

«Мы стремимся оказать максимальную поддержку семьям с детьми. В рамках национального проекта «Демография» реализуется пять ключевых направлений. Это финансовая поддержка семей при рождении детей, содействие занятости женщин, работа со старшим поколением, укрепление общественного здоровья и «новая физическая культура населения», — напомнил Морозов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, год назад Ульяновская область одна из первых в стране приняла региональную стратегию в интересах женщин. С 1 января 2019 года в Ульяновской области вводится ежемесячная выплата на первенцев, которую смогут получить молодые мамы в возрасте до 25 лет, если среднедушевой доход семьи не превышает 15 550 рублей. Сумма выплаты составляет 3 тыс. рублей, однако в связи с образовавшейся экономией бюджета не исключено ее увеличение до 4,5−5 тыс. рублей.

Реализуется закон о предоставлении ежемесячной выплаты при рождении после 1 января 2018 года первого или второго ребенка. Она предоставляется ежемесячно до достижения первым или вторым ребенком возраста 1,5 лет в размере прожиточного минимума.

Кроме материального поощрения в регионе введены дополнительные выходные для работающих мам — это День образования Ульяновской области 19 января, День защиты детей 1 июня, Всероссийский день семьи, любви и верности 8 июля, День знаний 1 сентября и День семейного общения, который ежегодно отмечается 12 сентября.