Брисбен, Австралия, 3 января, 2019, 11:09 — ИА Регнум. Японская теннисистка Наоми Осака одержала победу над представительницей Латвии Анастасией Севастовой в мачте четвертьфинала теннисного турнира в Брисбене (Австралия), сообщает 3 января Сhampionat.com.

Peter Menzel Наоми Осака

Счет 3:6, 6:0, 6:4 в пользу японки. Матч продолжался в течение 1 часа 33 минут. За это время победительница сделал 11 подач навылет, допустила одну двойную ошибку и смогла реализовать 4 из 4 возможных брейк-пойнтов. Её соперница четырежды подала навылет, допустила также четыре двойные ошибки и реализовала 2 из 5 брейк-пойнтов.

Соперницей Наоми Осака в полуфинале станет победительница матча между Лесей Цуренко (Украина) и Анетт Контавейт (Эстония).