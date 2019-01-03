Краснодар, 3 января, 2019, 10:43 — ИА Регнум. Перуанский полузащитник российского футбольного клуба «Краснодар» Кристиан Куэва может в январское трансферное окно сменить российский чемпионат на аргентинский, сообщает 3 января America Deportes.

Soccer.ru Кристиан Куэва

Сообщается, что 27-летнему игроку сделано предложение от аргентинского клуба «Индепендьенте». Команда намерена арендовать Куэву до конца текущего сезона с возможностью выкупа футболиста по его окончании.

Игрок перешел в «Краснодар» в июле 2018 года из бразильской команды «Сан-Паулу» за 8 млн евро и в настоящее время его трансферная стоимость оценивается в 5 млн евро. Кристиан Куэва сыграл за «Краснодар» 23 матча, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу.