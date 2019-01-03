Вашингтон, 3 января, 2019, 10:16 — ИА Регнум. Американской телеканал CNN решил убрать из своего материала о праздновании Нового года в разных точках планеты обозначение Симферополя как части территории Российской Федерации. Такие данные следуют из материалов на сайте CNN.

Ralf Pfeifer Задний ход

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на сайте CNN была опубликована подборка фотографий с праздничных мероприятий по случаю Нового года в разных точках планеты. Был среди фотографий и снимок салюта на центральной площади Симферополя. При этом под фотографией была подпись, в которой справедливо было указано, что Симферополь — это часть России.

Однако посольство Украины в США возмутилось по этому поводу и попросило CNN «лучше проверять факты». Напомним, что украинские власти по-прежнему считают Крым своей территорией, несмотря на то, что подавляющие большинство жителей полуострова (96%) высказались за выход из состава Украины и возвращение в состав России. Референдум о самоопределении Крыма проходил в строгом соответствии с уставом ООН.

Каждый раз, когда в западных СМИ Крым упоминается как часть России, Киев начинает слать гневные протесты с требованием указать, что Крым якобы является украинским.

В CNN решили частично прислушаться к воплям украинского посольства и поменяли подпись под фотографией. Правда телеканал не стал упоминать ложь о том, что Крым является украинским и просто указал, что Симферополь находится в Крыму.

Стоит отметить, что подборка фотографий составлена из снимков различных информационных агентств. Снимок салюта на центральной площади Симферополя был сделан корреспондентом ТАСС.