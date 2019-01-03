Детройт, США, 3 января, 2019, 09:51 — ИА Регнум. Хоккеисты «Калгари Флеймз» одержали настоящую волевую победу над командой «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ, сообщает 3 января Сhampionat.com.

Kevin Ward Матч «Калгари Флеймз» и «Детройт Ред Уингз»

Встреча проходила в Детройте. Сначала хозяева вели в счете — после первого периода счет был 2:0 в их пользу, а концу второго периода 3:2. Однако гостей данный факт не смутил, и они смогли переломить ход встречи в свою пользу, уже в самом конце второго периода счет выровняв и уверенно выйдя в третьем вперед. Итоговый счет 5:3 в пользу «Калгари».

У победителей голами отметились Шон Монахан (27-я), Ти Джей Броди (38-я), Элиас Линдхольм (40-я, в большинстве), Джонни Годро (50-я, в большинстве) и Михаэль Фролик (60-я, в пустые ворота). У их оппонентов шайбы забили Даррен Хельм (14-я), Якоба де ла Роуза (18-я) и удачно реализовавший буллит Андреас Атанасиу (39-я).