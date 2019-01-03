ДТП в Подмосковье унесло жизни четырёх женщин
Красногорск, 3 января, 2019, 09:21 — ИА Регнум. Четыре человека погибли в результате ДТП в Дмитровском районе Московской области. Об этом 3 января сообщает РЕН ТВ.
Авария произошла около 22:30 2 января на 43-м километре трассы А-108 (Большое бетонное кольцо) в Подмосковье.
Произошло столкновение двух легковых автомобилей: Hyundai и Renault. В результате ДТП погибли женщина-водитель и три пассажирки автомобиля Hyundai. Ещё один человек пострадал, ему оказано амбулаторное лечение.
На месте ДТП работает следственно-оперативная группа сотрудников правоохранительных органов. Выясняются все причины и обстоятельства гибели людей.
Ранее ИА REGNUM сообщало о столкновении пассажирского автобуса с грузовым автомобилем в Тульской области. В результате ДТП пострадали семь человек, шестеро из них госпитализированы.