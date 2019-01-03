Оттава, 3 января, 2019, 09:21 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Ванкувер Кэнакс» одержал победу в овертайме над хоккеистами команды «Оттава Сенаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ, сообщает 3 января Сhampionat.com.

Orlandkurtenbach «Ванкувер Кэнакс» перед игрой

Встреча проходила в Оттаве и закончилась со счетом 4:3 в овертайме.

В составе «Кэннакс» хет-трик в матче (33-я, 46-я, в большинстве, 62-я при игре в 3×3) записал в свой актив новый шведский форвард команды Элиас Петтерсон, поставивший точку в матче. Это его первый хет-трик в лиге. Ещё одна шайба на счету удачно реализовавшего большинство Свена Берчи (29-я).

У их оппонентов голы забили Мэтт Дюшейн (33-я, в большинстве), Кристиан Воланин (51-я, при игре 4×4) и Марк Стоун (60-я, при игре 5×6).

Российский форвард «Ванкувера» Николай Голдобин не принимал участия в игре.