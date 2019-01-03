Пекин, 3 января, 2019, 09:05 — ИА Регнум. Смертный приговор в отношении серийного убийцы и насильника был приведён в исполнение властями Китая. Об этом 3 января сообщила пресс-служба Народного суда города Байинь китайской провинции Ганьсу.

Цитата из м/ф «Робин Гуд». Реж. Вольфганг Райтерман. 1973. США Виселица

В заявлении ведомства сказано, что приговор приведён в исполнение на основании распоряжения, выданного председателем Верховного народного суда КНР.

Согласно материалам следствия, 54-летний Гао Чэнъюн в период с 1988 по 2002 год совершал тяжкие преступления на территории провинции Ганьсу. Преступник был задержан полицией 26 августа 2016 года — спустя 28 лет после совершенного им первого преступления.

В марте прошлого года Народным судом средней ступени города Байинь Гао Чэнъюн был признан виновным в совершении умышленного убийства 11 человек, а также в изнасилованиях, разбойных нападениях и надругательстве над телами убитых. По совокупности преступлений виновному был вынесен смертный приговор. Преступник свою вину признал.

Сообщается, что самой младшей из жертв убийцы было всего 8 лет.

Ранее ИА REGNUM сообщало о вынесении приговора бывшему сотруднику ФСБ за убийство семи человек. Убийца был приговорён к 24 годам лишения свободы.