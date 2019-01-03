Москва, 3 января, 2019, 09:16 — ИА Регнум. «Пирсинг» (18+)

Цитата из к/ф «Мэри Поппинс возвращается». реж Роб Маршалл. 2018. США Мэри Поппинс

Тяжела жизнь маньяка! Ходишь, всем улыбаешься, пытаешься казаться хорошим парнем, а в мозгу крутится фильм ужасов о том, как ты всаживаешь в живую плоть несколько дюймов острой стали. Не в силах дальше терпеть эту пытку, законопослушный гражданин и примерный семьянин Рид решается осуществить свои навязчивые фантазии. Он вызывает проститутку, чтобы жестоко убить ее, но что-то идет не так. У милашки Джеки есть собственные скелеты в шкафу, свои черти в тихом омуте и весьма оригинальные представления о том, что такое настоящее веселье. Словом, эти двое вполне нашли друг друга и совершенно невозможно предсказать, чем все закончится… если вы не читали одноименный роман Рю Мураками, по которому режиссер Николас Песке поставил свой «ужастик», перенеся действие из Японии в США.

«Жил-был Дэдпул» (16+)

Можно ли рассказать о приключениях Дэдпула, неубиваемого языкатого наемника, детям? Идея столь же безумная, как и сам антигерой в красно-черном трико, но режиссер Дэвид Литч взял, да и осуществил ее! Кое-что вырезал из фильма «Дэдпул 2», кое-что добавил, и вышла вполне себе невинная история, которую вполне можно смотреть на Рождество всей семьей… если, конечно, у вас нет детишек до 16! Все же, как ни изощряйся и не изворачивайся, а рядом с куклами и плюшевыми мишками Дэдпул смотрится как-то дисгармонично…

«Мэри Поппинс возвращается»

А вот этот фильм детям вполне подходит. Даже в XXI веке мало кто из английских, да и не только, ребятишек не знает, кто такая Мэри Поппинс. Это самая удивительная и замечательная няня на свете, которая прилетает на волшебном зонтике, чтобы подарить своим подопечным чудо Детства. Но все дети однажды становятся взрослыми. Повзрослели и герои книги Памелы Линдон Трэверс и поставленного по ней Уолтом Диснеем фильма. Теперь у них свои малыши и куча проблем, так что сложно сказать, какому из поколений Бэнксов больше требуется вера в чудо. И Мэри Поппинс возвращается!

Музыкальную сказку с элементами анимации создал режиссер Роб Маршалл. Как и Уолту Диснею, ему пришлось ждать, пока актриса, которую он желал видеть в главной роли, станет мамой. Эпизодическую роль в сиквеле исполнил актер Дик Ван Дайк, который играл и в оригинальном диснеевском фильме.