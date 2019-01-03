Даллас, США, 3 января, 2019, 08:44 — ИА Регнум. Хоккеисты «Даллас Страз» переиграли команду «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата НХЛ, сообщает 3 января Матч ТВ.

Paul Nicholson Александр Радулов

Встреча проходила в Далласе и закончилась со счетом 5:4 в пользу хозяев.

В составе победителей дубли в матче оформили Тайлер Сегин (27-я минута, в большинстве, 33-я) и Миро Хейсканен (24-я при игре 4Х4, 47-я). Также один гол на счету Джейми Бенна (13-я).

У гостей шайбами отметились Кайл Палмьери (4-я), Йеспер Братт (32-я), Дрю Стэффорд (38-я) и Брайан Бойл (39-я, в большинстве).

Российский форвард «Далласа» Александр Радулов набрал в матче три очка за три результативные передачи и стал третьей звездой матча. Ещё одно очко за голевую передачу у другого российского хоккеиста «Даллас Старз» Валерия Ничушкина.

По итогам игры «Даллас» находится на восьмом месте в западной конференции НХЛ, «Нью-Джерси» — на 13-м месте в восточной.