Уссурийск, Приморский край, 3 января, 2019, 08:34 — ИА Регнум. Амурского тигра, который, предположительно, украл двух служебных собак поймали пограничники города Уссурийска в Приморском крае. Об этом 3 января сообщила пресс — служба приморского национального парка «Земля леопарда».

Цитата из х/ф «Полосатый рейс». Реж. Владимир Фетин. 1961. СССР Тигра за хвост

Накануне из пограничного управления УФСБ Приморского края поступила информация, что из закрытых вольеров были похищены две служебные собаки. Обследовав место происшествия, пограничники пришли к выводу, что собак могли утащить тигры.

Зоологи установили на территории пограничного участка фотоловушки и получили подтверждениесвоим предположениям: тигр появился и долго ходил по территории погранзаставы, игнорируя холостые выстрелы, которыми пограничники пытались отпугнуть зверя.

Вечером 2 января, при совершении им нового визита на погранзаставу, хищник был пойман и доставлен в ценр реабилитации тигров и других редких животных в поселке Алексеевка для дальнейшего обследования.

Поведение тигра специалисты назвали нетипичным: зверь, вместо охоты на копытных преодолел несколько заборов вблизи человеческого жилья, чтобы добраться до вольера с собаками. Кроме того, сообщается, что животное хромало, припадая на задние ноги.

Зоологи предположили, что причиной странного поведения животного могут быть его болезнь либо престарелый возраст. Решение об отлове животного было принято, исходя из потенциальной опасности данного зверя для человека.

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