Монреаль, Канада, 3 января, 2019, 08:17 — ИА Регнум. О своем ожидании того, что Российское антидопинговое агентство будет признано не соответствующим кодексу Всемирного антидопингового агентства (WADA) на заседании исполнительного комитета организации 14−15 января, заявил комитет спортсменов WADA. Соответствующее заявление размещено 3 января на официальном сайте WADA.

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В сообщении комитета спортсменов говорится, что они разочарованы тем, что эксперты WADA не смогли получить в назначенный срок данные из московской лаборатории РУСАДА с допинг-тестами российских спортсменов.

«Теперь мы ожидаем, что Россия будет объявлена несоответствующей (кодексу WADA)», — заключается в сообщении на официальном сайте WADA.

Такое решение комитет спортсменов WADA в отношении РУСАДА называет подходящим и уместным со своей точки зрения и заявляется, что любое другое решение комиссии по соответствию WADA по поводу статуса РУСАДА, будет рассматриваться как провал WADA в деятельности от имени «чистых» спортсменов.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее, 1 января, глава Американского антидопингового агентства USADA Трэвис Тайгерт заявил о необходимости незамедлительного лишения РУСАДА статуса из-за сорвавшейся попытки предоставить экспертам WADA доступ в московскую антидопинговую лабораторию.

Стоит отметить, что российская сторона предоставила экспертам WADA полный доступ к данным Московской антидопинговой лаборатории, но потребовала, чтобы оборудование экспертов, с помощью которого они извлекали и сохраняли данные, было сертифицировано в соответствии с российским законодательством. Однако WADA этого не сделало.