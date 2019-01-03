Магнитогорск, Челябинская область, 3 января, 2019, 07:56 — ИА Регнум. Число жертв частичного обрушения многоквартирного жилого дома в Магнитогорске выросло до 37 человек. Об этом сегодня, 3 января, сообщает пресс-служба МЧС.

Images by John «K» Траурная свеча

Как ранее сообщало ИА REGNUM, утром 31 декабря один из подъездов 10-этажного 12-подъездного многоквартирного жилого дома обрушился. Основная версия причин обрушения — взрыв бытового газа в одной из квартир.

Ранее сообщалось о 33 жертвах. Сейчас число жертв возросло до 37 человек. Среди них шестеро детей. Судьба ещё четырех жильцов остается неизвестной.

В ходе поисково-спасательной операции из-под завалов удалось достать живыми шестерых человек, в том числе двоих детей.

Поисково-спасательная операция осложняется морозами, а также угрозой дальнейшего обрушения повреждённых взрывом конструкций здания.